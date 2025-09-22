Издательский дом Cond Nast подал заявку в Роспатент на регистрацию знака Vogue

Издательский дом Cond Nast, известный своими журналами Vogue, Glamour и GQ, обратился в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака Vogue, сообщает ТАСС .

Согласно данным службы, заявка была подана 18 сентября текущего года из Франции. Она охватывает 5 классов (№ 9, 16, 35, 41 и 42) международной классификации товаров и услуг. В эти классы входят разнообразные научные инструменты, приложения, журналы, печатная продукция, фотографии, реклама, услуги по управлению бизнесом, образовательные услуги, развлечения и предоставление файлов.

5 сентября 2025 года компания Advance Magazine Publishers (владеющая издательским домом Cond Nast) подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Glamour и Tatler. 10 сентября американская компания также подала заявку на регистрацию товарного знака GQ.

В апреле 2022 года издательский дом Cond Nast прекратил выпуск журналов Vogue, GQ, Glamour и Tatler на территории России из-за начала СВО на Украине.

Ранее французская автомобильная компания Renault Group подавала заявку на регистрацию товарного знака Reno в России. Однако Роспатент временно отказал ей в этом.

