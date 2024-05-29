Из-за жары российским работодателям рекомендовали сократить рабочий день

Аномальная жара негативно сказывается на условиях труда и самочувствии людей, поэтому Роспотребнадзор рекомендовал российским работодателям позаботиться о сотрудниках и сократить время рабочего дня от 1 до 4 часов в зависимости от температуры воздуха, сообщает пресс-служба ведомства .

Уменьшить рабочий день рекомендовали для тех сотрудников, которые работают на улице или в помещении, где нет кондиционера.

«Если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5°C, рекомендуется сокращать рабочий день на час; при повышении до 29°C — на 2 часа, а если помещение нагрелось до 30,5°C — на 4 часа», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Чтобы избежать перегрева организма, особенно при работе на улице под палящим солнцем, непрерывно можно трудиться 15-20 минут, затем отдыхать не менее 10 минут. При этом вся рабочая смена при аномальной жаре не должна превышать 5 часов при наличии специальной одежды, а без нее — работать можно не более 2 часов.

Ранее синоптики предупредили жителей Санкт-Петербурга о плюс 29 градусах на улице и грозах 29 мая. При этом атмосферное давление в городе будет понижаться.