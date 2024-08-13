Из-за дождя на дорогах Москвы 13 августа будет затруднено движение

Поскольку весь вторник в Москве будет идти дождь, на дорогах столицы могут образовываться пробки, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Загруженность дорог к вечеру достигнет отметки пяти-шести баллов. Движение автомобилей будет затруднено на третьем транспортного кольце, Московской кольцевой автодороге, магистралях, идущих по направлению к области, а также в центре столицы.

Дептранс рекомендует не превышать скорость. Также нужно соблюдать дистанцию при передвижении по автомобильным дорогам.

Помимо осадков, во вторник в столицу придет и ветер. Он будет западным, а скорость — от пяти до десяти метров в секунду.