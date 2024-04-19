Из уголовного дела Игоря Стрелкова пропал «ключевой документ»

Адвокат бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Александр Молохов заявил, что заседание по делу его доверителя могут перенести из-за пропажи «ключевого документа», сообщает РБК .

По его словам, пропажу обнаружили во время знакомства с материалами в суде апелляционной инстанции. Речь идет о согласии одной из воинских частей на заключение контракта со Стрелковым.

«Документ был приложен к апелляционной жалобе и является ее неотъемлемой частью», — заявил адвокат.

Заседание по уголовному делу Стрелкова должно состояться 15 мая в суде общей юрисдикции в Москве. К апелляционной жалобе был приложен документ, в котором воинская часть в ДНР соглашается назначить Стрелкова командиром взвода.

Ранее Молохов сообщил, что его доверитель, осужденный на четыре года по делу об экстремизме, может попасть в зону спецоперации. Он может оказаться на передовой либо после отмены приговора по итогу рассмотрения апелляционной жалобы 15 мая, либо после помилования президента Владимира Путина.