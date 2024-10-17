Из Рузского округа в зону СВО отправили 3 тонны картофеля
Фото - © Администрация Рузского городского округа
Благотворительный фонд «ТРОЯ» отправил очередной груз гуманитарной помощи в зону проведения Специальной военной операции, сообщили в пресс-службе администрации Рузского городского округа.
Участники фонда погрузили и отправили КАМАЗ с тремя тоннами картофеля в добровольческий корпус в Луганск. Также в грузовик для солдат погрузили маскировочные сети и теплые вещи — матрасы, одеяла, постельное белье и бушлаты.
«Благотворительный фонд „ТРОЯ“ передаёт свою благодарность всем участникам сбора гуманитарной помощи, » — прокомментировал руководитель Благотворительного фонда «ТРОЯ» Константин Кузьмин.
Любая помощь сегодня ценна, важна и нужна. Это яркий пример поддержки наших защитников и наших сограждан, пострадавших от действий ВСУ.
Присоединиться к работе благотворительного фонда может любой желающий. Фонд «ТРОЯ» находится в п. Дорохово, на ул. Школьная, д. 26
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.
«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля этого года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.