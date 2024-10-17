Из Рузского округа в зону СВО отправили 3 тонны картофеля

Участники фонда погрузили и отправили КАМАЗ с тремя тоннами картофеля в добровольческий корпус в Луганск. Также в грузовик для солдат погрузили маскировочные сети и теплые вещи — матрасы, одеяла, постельное белье и бушлаты.

«Благотворительный фонд „ТРОЯ“ передаёт свою благодарность всем участникам сбора гуманитарной помощи, » — прокомментировал руководитель Благотворительного фонда «ТРОЯ» Константин Кузьмин.

Любая помощь сегодня ценна, важна и нужна. Это яркий пример поддержки наших защитников и наших сограждан, пострадавших от действий ВСУ.

Присоединиться к работе благотворительного фонда может любой желающий. Фонд «ТРОЯ» находится в п. Дорохово, на ул. Школьная, д. 26

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля этого года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.