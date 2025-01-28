Из Москвы и МО поступило наибольшее количество заявок в МНМ

Завершился прием заявок на федеральную программу для обучения медиа- и PR-специалистов «Мастерская новых медиа» (МНМ). Кандидатами стали рекордные 6,4 тыс. человек из всех регионов России и 14 стран, при этом из Москвы и Подмосковья было попдано больше всего заявок. Конкурс составил 52 человека на место, сообищла пресс-лужба «Мастерской новых медиа».

После экспертной оценки анкет кандидатов, участниками обучения по направлениям «Медиакоммуникации» и «Связи с общественностью» станут 75 человек на каждой из программ. Результаты станут известны в середине февраля. Обучение начнется весной в Москве и продлится 3 месяца.

«Мы в очередной раз побили рекорд с конкурсом при отборе на обучение — 52 человека на место. Для сравнения, в прошлом году максимальный конкурс составил 42 человека на место. Хотя в этом году мы ожидали некоторое снижение конкурса: проект существует уже четвертый год, и многие из тех, кто хотели пройти обучение, уже смогли это сделать. Но сохранение высокого спроса говорит, что запрос на переподготовку медиаспециалистов существуют, медийщики хотят вести содержательную коммуникацию с аудиторией. А результаты выпускников программы — их назначения, запускаемые медиапроекты, награды в профессиональных конкурсах, в том числе международных, подтверждают высокий уровень содержания обучения», — подчеркнула замгендиректора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.

Наибольшее количество заявок поступило из Московской области и Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Ростовской областей, а также Пермского края. Иностранные кандидаты — более 50 представителей Беларуси, Испании, Финляндии, Люксембурга, Узбекистана, Франции и других стран. Самый большой процент заявок — от медиаменеджеров и авторов пабликов, журналистов, руководителей пресс-служб и блогеров.

На обучении участников ждет работа с Мастерами — признанными экспертами отрасли. В прошлом году ими были медиатехнологи, журналисты и общественные деятели Владимир Соловьев, Арам Габрелянов, Владимир Табак, Борис Беляков, Глеб Кузнецов, Кристина Потупчик и другие. Во время обучения медийщики познакомятся с основными трендами в сфере, а также прокачают навыки создания проектов в новых медиа и проведения информационных кампаний.

В настоящий момент в сообществе Мастерской — 1130 медийщиков из России и других стран. Выпускники Мастерской новых медиа реализуют информационные кампании п медиапроекты, прокачивают свою экспертизу в продюсировании проектов и публичных выступлениях. Каждый четвертый выпускник программы получил карьерное продвижение.

Сейчас также идет отбор на образовательную программу для организаторов и режиссеров социально-значимых мероприятий «Мастерская управления событиями» на сайте мастерскаяновыхмедиа.рф.