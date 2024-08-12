Из Краснояружского района Белгородской области вывезли 11 тыс человек

В Краснояружском районе Белгородской области успешно провели вывоз местных жителей на фоне сообщений об угрозе ВСУ, рассказал в своем Telegram-канале глава района Андрей Миськов.

Населенные пункты на автобусах централизовано покинули 11 тыс. человек. Еще 500 местных жителей, среди которых члены администрации Краснояружского района, продолжили работать на своих местах.

Местные власти продумали маршрут для безопасного выезда людей. Помощь в вывозе оказывали отряды самообороны, Росгвардия, МВД и другие силовые структуры РФ. На дорогах в Краснояружском районе установлены указатели на пункты временного размещения — для людей, которые выехали на своих автомобилях.

Ранее в Курской области задержали украинского военнослужащего. Он поделился, что командование дало приказ ВСУ расстреливать мирных жителей.