Из Клина на Донбасс отправился новый гуманитарный конвой

Она лично возглавила работу по сбору помощи и доставке гуманитарного груза на южные рубежи родины.

«Планируем посетить почти тридцать „точек“ встречи, проехав тысячи и тысячи километров, чтобы доставить гуманитарный груз нашим ребятам на ЛБС, нашим соотечественниками в пострадавшие от атак районы. Донбасс, Новороссия, Курская и Белгородская области», — сказала она.

Время нового гуманитарного конвоя выбрано не случайно. Перед наступлением холодов жизненно необходимо, чтобы ребята смогли обустроить блиндажи и иметь возможность согреться. Именно поэтому в числе собранных вещей так много строительных материалов, инструмента, генераторов разной мощности, автономных отопительных систем, печей-буржуек, тентов, матрасов, одеял, подушек, теплой одежды, берцев, сапог, медикаментов, продуктов питания, запасных частей для автомобилей, а также УАЗ «Буханка» и дорогостоящее оборудование.

В составе гуманитарного груза также 165 маскировочных сетей, сплетенных женщинами и детьми, ветеранами Клина, антидроновые покрывала, сотни окопных свечей, письма и открытки детей и пенсионеров.

Алена Сокольская отметила, что бойцам Клина будут переданы флаги Клина и флаги России. Ребята вдали от дома очень трепетно относятся к этим символам большой и малой Родины и всегда просят их привезти.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.