Ивлеева продемонстрировала фигуру в топе после «голой вечеринки»

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева сняла видео на тренировке и показала свою фигуру в топе после скандальной «голой вечеринки», сообщает «Газета.ру».

Ивлеева разместила видео в своей соцсети. На нем она запечатлена в коричневом спортивном топе, который сочетала с черными леггинсами.

«Мы стройные и красивые, давно не дрыщи. Тренируемся, девочки», — подписала ролик блогер.

Также телеведущая предложила подписчикам начать вместе в ней бегать по воскресеньям.

Ранее Анастасия Ивлеева оказалась в центре скандала после того, как в Сеть попали фото и видео с ее «голой вечеринки», на которой присутствовали в том числе Филипп Киркоров и Лолита. Маркетолог Юлия Родочинская рассказала о главной ошибке блогера, которая привела к уничтожению ее репутации.