IV отборочный этап международного чемпионата по битве роботов пройдет 1 ноября

Цель чемпионата — популяризация в Российской Федерации инженерной мысли как драйвера развития и поддержки современных цифровых технологий.

Три отборочных этапа чемпионата прошли на территории Пермского края, Московской и Ленинградской областей, в которых приняли участие 84 команды со всего мира, из них только 24 команды встретятся в финальном этапе, чтобы побороться за титул чемпиона битвы роботов 2025 года. На текущий момент прямую трансляцию этапов посмотрели более 14 млн человек, свыше 18 тыс. человек посетили отборочные этапы.

В четвертом отборочном этапе чемпионата сразятся 28 команд из России, Беларуси, Индии и Китая: 16 команд в рамках дисциплины «Битва роботов» в весовой категории до 110 килограмм и 12 команд в рамках дисциплины «Битва мини-роботов» в весовой категории до 1,5 кг. Среди участников — команды МТУСИ, СПбГУТ им. М. А. Бонч-Бруевича, Высшей Школы Нефти, МИСИС, ИТМО, СППУ Петра Великого, ДГТУ, МИРЭА, НГТУ НЭТИ и других ведущих университетов.

Мероприятие пройдет 1 ноября 2025 г. с 11:30 до 19:30 (по местному времени) при поддержке Правительства Свердловской области территории Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, д. 2.

Программой мероприятия предусмотрено два шоу: дневное (с 13:00 до 14:30) и вечернее (с 18:00 до 19:30).