Итоги нацпроекта «Демография» подведены в Подмосковье за первое полугодие 2024 г

Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности. Для всесторонней поддержки семей в Подмосковье реализуется нацпроект «Демография». Благодаря проекту региональную и государственную помощь получают все поколения: дети, родители, бабушки и дедушки. В Подмосковье рассказали об основных результатах нацпроекта за I полугодие 2024 года, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов региона.

Общий объем финансирования нацпроекта в Московской области на 2024 год запанирован в размере 11,4 млрд рублей, из них 0,4 млрд рублей — федеральный бюджет, 11 млрд рублей — областной. И касается он почти всех категорий граждан, поскольку в регионе реализуются федеральные проекты: «Содействие занятости», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение», «Спорт — норма жизни».

Значительная часть средств, выделяемых в Подмосковье на нацпроект «Демография», направлена на финансовую поддержку семей с детьми. Современные родители с большой ответственностью относятся к рождению ребенка. Они тщательно планируют этот шаг, готовятся к нему, заранее подыскивают малышу детский сад и школу. При этом государство оказывает им всестороннюю поддержку, предлагая различные варианты помощи — от момента появления ребенка на свет и до начала самостоятельной жизни.

В первом полугодии 2024 года средствами регионального материнского капитала распорядились 2,6 тыс. семей. Почти 2 тыс. нуждающихся семей получили единовременную выплату при рождении ребенка. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет предоставлена 180 тыс. обратившихся семей. 26 тыс. семей воспользовались денежной выплатой на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными.

В Подмосковье действует мера поддержки семьям, страдающим бесплодием. Для этого проводится процедура экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. В январе–июне 2024 года выполнено 2,5 тыс. процедур ЭКО.

Ежегодную выплату семьям, воспитывающим детей-инвалидов, на приобретение одежды и продуктов питания получили 1,4 тыс. семей, ежемесячную денежную выплату на осуществление ухода за ребенком-инвалидом –1,5 тыс. семей.

Благодаря национальному проекту «Демография» в Московской области появляется все больше садиков с ясельными группами для детей младше трех лет. Кроме того, для малышей до трех лет создают дополнительные места в частных детских садах. В них могут принимать дети, которые стояли на очереди в государственные и муниципальные садики. В первом полугодии 2024 года создано 425 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных детских садах.

Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» появляются возможности для массовых занятий физкультурой и спортом. В 2024 году открыты физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом в Можайске и 2 универсальные спортивные площадки в Краснозаводске и Яхроме. Строятся физкультурно-оздоровительные комплексы в Раменском и Бронницах. Также ведутся работы по 10 футбольным полям в Воскресенске, Пушкине, Дзержинском, Клину, Сергиевом Посаде, Волоколамске, Свердловском, Дмитрове, Рузе и пос. Быково и 3 хоккейным площадкам в Электростали, пос. Молодежный и Рузском городском округе.

Одна из задач нацпроекта — дать гражданам возможность жить как можно больше без проблем со здоровьем, связанных с возрастными изменениями и хроническими заболеваниями. Для старшего поколения в Подмосковье организовано проведение диспансеризации и профилактических осмотров, открываются геронтологические отделения. В первом полугодии 2024 года на геронтологических койках получили помощь 8 тыс. жителей, в рамках системы долговременного ухода — почти 1 тыс. человек старше трудоспособного возраста и инвалидов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.