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РВ: итальянское СМИ сняло солдата ВСУ в нацистской кепке в Курской области

Журналисты гостелеканала Италии Rai News 24 сняли на камеру солдата ВСУ с нацистским символом на кепке, сообщает Telegram-канал « Военкоры Русской Весны ».

На головном уборе у мужчины был нарисован нацистский крест. Он изображен на фоне орла и двух молний «СС».

Выяснилось, что символика принадлежит фашистской дивизии «Лейбштандарт Адольф Гитлер».

Ранее в Курской области нашли 74-летнего дедушку, над которым издевались солдаты ВСУ. Они были одеты в нацистскую форму.