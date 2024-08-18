Итальянские журналисты сняли солдата ВСУ с нацистской кепкой в Курской области
РВ: итальянское СМИ сняло солдата ВСУ в нацистской кепке в Курской области
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Журналисты гостелеканала Италии Rai News 24 сняли на камеру солдата ВСУ с нацистским символом на кепке, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
На головном уборе у мужчины был нарисован нацистский крест. Он изображен на фоне орла и двух молний «СС».
Выяснилось, что символика принадлежит фашистской дивизии «Лейбштандарт Адольф Гитлер».
Ранее в Курской области нашли 74-летнего дедушку, над которым издевались солдаты ВСУ. Они были одеты в нацистскую форму.