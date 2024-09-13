Итальянские ученые научили робота прыгать, вставив в него «грибной мозг»

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Ученые Флорентийского и Корнелльского университетов Италии сделали необычное открытие. Им удалось научить живой гриб управлять пятиногим роботом, сообщает Lenta со ссылкой на материал издания Livescience.

Для исследования спроектировали двух роботов. Одному из них в корпус установили колеса, второму - пять ножек. Благодаря им устройство могло передвигаться.

Оба робота работали на основе съедобного гриба вешенки степной. Он был «мозгом» и управлял устройствами.

Итальянским ученым удалось срастить грибницу вешенки степной с электрической частью роботов, которая руководит их движением. Во время поиска стимула от гриба исходили электроимпульсы. Они заставляли ножки устройства двигаться. Таким образом он прыгал и шел к ультрафиолетовым лучам, которые любит вешенка степная.

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