Италия первая в мире ввела оплачиваемый отпуск по уходу за питомцами

Италия первой в мире узаконила оплачиваемый отпуск для ухода за больной собакой или кошкой. Работодатели обязаны предоставить до трех дней при болезни или смерти питомца, сообщает MIR24.TV .

Новый закон расширил понятие семьи: теперь к уважительным причинам для оплачиваемого отпуска отнесли болезнь или утрату домашнего животного. Ранее такие дни предоставляли только по обстоятельствам, связанным с родственниками.

Решение опирается в том числе на научные данные. Исследования показывают, что горе после утраты питомца может длиться от шести до 12 месяцев. В этот период снижается концентрация, ухудшается эмоциональное состояние, а сильный стресс способен повлиять даже на безопасность труда.

Важным аргументом стал и юридический аспект. В Италии отсутствие помощи животному могут квалифицировать как «оставление в беде», за что грозит уголовная ответственность. В 2017 году сотрудница римского университета через суд добилась права остаться дома с тяжело больной собакой. Суд признал, что уход за питомцем в такой ситуации является обязанностью, а не личным выбором.

Пока отпуск распространяется только на владельцев зарегистрированных собак и кошек с микрочипом. Сотрудник должен подтвердить, что именно он обеспечивает уход за животным. Теперь эта норма обязательна для всех работодателей страны.

