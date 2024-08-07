IT-специалисты, врачи и логисты: назван топ самых востребованных профессий

Специалисты в области IT, здравоохранения, энергетики и экологии, логистики, онлайн-образования, продаж будут пользоваться повышенным спросом в ближайшем будущем, сообщил РИАМО основатель компании по аутсорсингу линейного персонала Preama Алексей Шаповалов.

Специалисты в области IT

Сфера информационных технологий продолжает стремительно развиваться, и спрос на IT-специалистов остается на высоком уровне. Программисты, аналитики данных, специалисты по кибербезопасности и инженеры искусственного интеллекта уже сейчас являются очень востребованными на рынке, отмечает он.

Профессии в области здравоохранения

С учетом старения населения и увеличения числа заболеваний профессии в медицинской сфере будут иметь высокий спрос. Врачи, медсестры, специалисты по реабилитации, психиатры и другие медицинские работники будут необходимы для обеспечения качественного обслуживания населения. Кроме того, вспомогательные профессии, такие как фармацевты и лаборанты, также будут востребованы, говорит Шаповалов.

Энергетика и экология

С учетом глобальных изменений климата и перехода на устойчивые источники энергии растет потребность в специалистах по возобновляемым источникам энергии. Инженеры-экологи, специалисты по управлению отходами, а также эксперты по устойчивому развитию будут в фаворе, уверен эксперт.

Логистика и цепочки поставок

Дефицит кадров в логистике стал очевиден во время пандемии, и теперь компании осознают, как важно иметь надежные цепочки поставок. Специалисты по логистике, менеджеры по закупкам и операционные менеджеры будут продолжать находиться в центре внимания.

Онлайн-образование и тренеры

С переходом на онлайн-формат обучения спрос на курсы и обучающие программы вырос. Профессии, связанные с онлайн-образованием, — преподаватели, тренеры и инструктора, — будут востребованы. Люди стремятся развиваться и учиться в новых областях, и онлайн-обучение предоставляет такую возможность, объясняет Шаповалов.

Специалисты по продажам и маркетингу

Поскольку конкуренция на рынке возрастает, компании ищут профессионалов, способных продвигать их продукты и услуги. Специалисты по цифровому маркетингу, аналитики по продажам и аккаунт-менеджеры будут запрашиваться в большом количестве. Они помогают компаниям лучше понимать потребности клиентов и эффективно выходить на рынок, говорит эксперт.