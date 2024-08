IT-специалистов Подмосковья приглашают поучаствовать в хакатоне

Хакатон проводится с целью знакомства участников с современными тенденциями и методами работы в области цифровизации проектов молодежной политики. Программа хакатона направлена на развитие навыков работы в команде по созданию инновационных цифровых продуктов.

Участниками хакатона являются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, реализующие проекты и мероприятия в сфере молодежной политики, представляющие следующие категории: студенты, обучающиеся по специальностям в области IT; молодые специалисты сферы IT; представители профессий, связанных со сферой IT (инженеры данных, разработчики программного обеспечения, разработчики баз данных).

Для участия в хакатоне необходимо подать заявку до 4 сентября 2024 г. на платформе ФГАИС «Молодежь России» по ссылке. Хакатон пройдет в городе Тула в период с 4 по 7 октября 2024 г.

