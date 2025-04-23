IT и медицина: профессор назвала самые востребованные специальности в вузах
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Профессор института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина заявила, что в 2025 году при поступлении в российские вузы продолжают оставаться востребованными специальности, связанные с медициной и IT.
«Для нас новое, что появился спрос на специальности, связанные с сельским хозяйством — работа с экзотическими, редкими животными. Это новый сегмент спроса, который в предыдущие годы постепенно развивался, но несколько лет назад был на самой нижней границе интереса среди абитуриентов», — сказала эксперт в эфире радио Sputnik.
По ее словам, абитуриенты часто подают документы на направления с медиакоммуникациями и дизайном, кино, музыкой и анимацией.
Одновременно снижается спрос на экономику, сервис и менеджмент. Может возникнуть падение интереса в направлении муниципального и государственного управления.
Уже в конце мая одиннадцатиклассники начнут сдавать ЕГЭ, а потом подавать документы в высшие учебные заведения.