IT и медицина: профессор назвала самые востребованные специальности в вузах

Профессор Абанкина: в вузах растет спрос на специальности, связанные с животными

Профессор института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина заявила, что в 2025 году при поступлении в российские вузы продолжают оставаться востребованными специальности, связанные с медициной и IT.

«Для нас новое, что появился спрос на специальности, связанные с сельским хозяйством — работа с экзотическими, редкими животными. Это новый сегмент спроса, который в предыдущие годы постепенно развивался, но несколько лет назад был на самой нижней границе интереса среди абитуриентов», — сказала эксперт в эфире радио Sputnik.

По ее словам, абитуриенты часто подают документы на направления с медиакоммуникациями и дизайном, кино, музыкой и анимацией.

Одновременно снижается спрос на экономику, сервис и менеджмент. Может возникнуть падение интереса в направлении муниципального и государственного управления.

Уже в конце мая одиннадцатиклассники начнут сдавать ЕГЭ, а потом подавать документы в высшие учебные заведения.