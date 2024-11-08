Истринское отделение «Единой России» подвело итоги работы за 9 месяцев

Истринского местного отделения партии «Единая Россия» подвели итоги работы за 9 месяцев и проговорили реализацию в округе приоритетных задач на ближайший период. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда исполкома, местного политсовета, депутатов, членов и сторонников Партии позволяет местному отделению находиться в числе лучших областного рейтинга, единой командой подходить к реализации партийных проектов и региональных программ.

С каждым годом Истринское отделение становится многочисленнее, а уровень доверия жителей растет. С начала года партийцами проведено 196 приемов граждан, принято и отработано более 95% от всех поступивших обращений по самым разным сферам: благоустройству и ЖКХ, соцподдержке и здравоохранению.

Особое внимание в работе местного отделения уделяется оказанию помощи участникам СВО и членам их семей. Более чем за 2 года собрано и направлено в зону спецоперации более 1 тысячи тонн различной помощи, а в рамках проекта «Добрые дела» истринские единороссы постоянно оказывают адресную помощь родственникам участников СВО в решении бытовых вопросов.

2024 год в партии объявлен годом первичных отделений, а потому в рамках Конференции проговорили и работу первичек, которых в Истринском отделении на сегодня 66. Крайне важно, чтобы отделения продолжали активно встречаться с жителями округа на местах в территориальных отделах муниципалитета, фиксировали наказы и передавали их в исполком для формирования единого плана работы на предстоящий 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.