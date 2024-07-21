Истребители не допустили нарушения госграницы РФ бомбардировщиками В-52Н ВВС США

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Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения государственной границы РФ американскими бомбардировщиками В-52Н над акваторией Баренцева моря, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Российскими средствами контроля воздушного пространства обнаружили групповую воздушную цель, которая приближалась к госгранице страны над акваторией Баренцева моря. В воздух были подняты дежурные истребители МиГ-29 и МиГ-31.

Пилоты идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США. При приближении российских истребителей американские бомбардировщики выполнили разворот от госграницы РФ.

Российские МиГ-29 и МиГ-31 не допустили нарушения государственной границы страны и благополучно вернулись на аэродромы базирования.

Ранее норвежский самолет Р-8А «Посейдон» засекли у границы РФ над Баренцевым морем. В небо был поднят российский истребитель МиГ-31.