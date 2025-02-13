Известная байка о массовых изнасилованиях немецких женщин советскими солдатами во время Второй мировой войны ложна, к этому причастны польские военные, сообщил председатель отделения Российского военно-исторического общества в г. Серпухове Александр Макушин.

«Источник этих легенд про изнасилованных немок — это книга Бивера, кадрового сотрудника американских спецслужб, который занимался историей. В английском издании дословно звучит: изнасиловали советские солдаты в странных квадратных фуражках. Извините, но это были солдаты войска польского», — сказал Макушин во время заседания круглого стола к 80-й годовщине освобождения Будапешта.

Макушин добавил, что точку зрения России на исторические факты начнут воспринимать только тогда, когда она станет более сильной на мировой арене. При этом РФ, начиная с 1990-х годов, почти не отстаивала и не развенчивала мифы о роли СССР во Второй мировой войне.

Ранее Макушин рассказал, что Венгрия не забыла, какую обильную гуманитарную помощь в поствоенные годы СССР оказывал европейским странам. В других государствах об этом не вспоминают.