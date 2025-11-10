сегодня в 20:37

Историческое здание в Видном обновляют в рамках программы капремонта

Под контролем Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, завершается капитальный ремонт дома № 12 по улице Заводская в Видном городского округа Ленинский. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Дом, построенный в 1952 году, выделяется своими арочными окнами, которые придают зданию уникальный архитектурный облик и делают его важной частью городской истории.

Первоначально восстановлен и закреплен фундамент. Работы выполнены на 100%.

На кровле выполнены работы по замене стропильной системы, уложено новое покрытие, проведена огнебиозащита и утепление чердачного помещения. Строительная готовность 95%.

Параллельно с укреплением конструкции ведется реконструкция фасада. После инъектирования трещин и восстановления кладки специалисты приступят к финишной отделке, зачистке и покраске. Строительная готовность 75%.

Также в доме заменят систему наружного водостока, ремонтируют вентиляционные шахты и приводят в порядок все конструктивные элементы.

Закончить полностью все работы подрядчик планирует до конца ноября.

Проверить, включен ли ваш дом в программу капремонта и сроки проведения работ, можно на сайте Фонда: https://fkr-mosreg.ru/map/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.