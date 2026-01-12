Исследователь Несси объяснил феномен волнами и оптическими иллюзиями

76-летний натуралист Эдриан Шайн, который посвятил поискам Лох-Несского чудовища более полувека, сделал сенсационное заявление: по его мнению, легендарного монстра в шотландском озере нет. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на издание LADbible.

Шайн, начавший поиски в 1973 году, рассказал, что многие его собственные «наблюдения» на деле оказались волнами от судов, идущих по соседнему Каледонскому каналу. Длинную шею «чудовища» он объяснил тем, как выглядят на спокойной воде собравшиеся утки или другие птицы.

Натуралист также отметил, что в холодном озере слишком мало рыбы, чтобы прокормить крупного хищника.

Несмотря на это, ученый не жалеет о потраченном времени, заявив, что получил огромное удовольствие от своих исследований.

Его заявление прозвучало на фоне сообщений, что британские чиновники официально внесли в реестр еще пять встреч с Несси в 2025 году, увеличив общий счет наблюдений с 1933 года до 1165 случаев.

