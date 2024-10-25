Исследование VK Знакомств: те, кто знакомятся онлайн, съезжаются быстрее

VK Знакомства в сотрудничестве с сервисом Домклик провели опрос среди пользователей ВКонтакте по вопросу совместного проживания. Результаты исследования показали, что пары, которые познакомились в интернете, начинают жить вместе на два месяца раньше, чем те, кто познакомился в реальной жизни. Респонденты выделили основные преимущества совместной жизни, такие как создание домашнего уюта, возможность совместного планирования будущего и большее количество проведенного времени вместе, сообщает пресс-служба VK.

69% респондентов в возрасте от 18 до 35 лет встретились в реальной жизни, тогда как 31% — в интернете. Среди пар, образовавшихся онлайн, 26% узнали друг о друге через VK Знакомства. Большинство опрошенных полагает, что для принятия решения о совместном проживании достаточно 7 месяцев. В результате пары, познакомившиеся в сети, начинают жить вместе спустя 9 месяцев после знакомства, а те, кто встретился в офлайн-формате, — через 11 месяцев.

Респонденты выделили основные преимущества совместного проживания: создание домашнего уюта (42%), совместное планирование будущего (42%), возможность проводить больше времени вместе (37%) и достижение общих целей (33%).

Среди людей, знакомящихся через интернет, большинство ценит возможность проводить время вместе — это отметили 46% респондентов.

Чаще всего совместным местом проживания оказывается жилье мужчин: 31% опрошенных имеют собственные квартиры, а 27% снимают. Лишь 15% респондентов проживают в недвижимости, приобретенной совместно.

По результатам исследования, лишь 36% опрошенных считают наличие отдельного жилья у партнера важным, тогда как 64% имеют иное мнение. Среди мужчин 85% отметили, что наличие собственной квартиры для них не имеет значения, и 56% женщин согласились с этим.

Наиболее значимыми критериями при выборе совместного жилья 50% участников опроса указали на безопасность района и развитую инфраструктуру, 40% выделили просторные и светлые комнаты, а также комфорт, 39% отметили необходимость уютной зоны с мебелью для общения и отдыха.