Исследование: IT-специалисты Екатеринбурга выбирают семью, а не переезд в Москву

Абсолютное большинство IT-специалистов Екатеринбурга и Свердловской области осознанно остаются работать в родном городе, отказываясь от вариантов переезда в Москву или Санкт-Петербург. Стабильность кадрового состава превращается в серьезный плюс региона в развитии IT-сферы. Такие данные получили ИТ-холдинг Т1 и рекрутинговая платформа hh.ru в рамках совместного исследования, проведенного среди специалистов Свердловской области и других регионов России.

Почему специалисты отказываются уезжать из родных городов

Хотя столичные организации заинтересованы в уральских дарованиях, переманить их удается редко — 16% опрошенных айтишников из Екатеринбурга и области имели предложения о трудоустройстве с переездом в столицу, но все они решили остаться в родных местах. Большинство екатеринбуржцев рассматривают вакансии в местных фирмах (39%). Каждый четвертый участник опроса выбирает удаленную занятость в компаниях Москвы и Петербурга (24%), а 18% ориентируются на региональные офисы крупных IT-холдингов. Одновременно с этим 6% нацелены на трудоустройство в международные корпорации.

Решение не уезжать из Екатеринбурга связано главным образом с личными причинами. Например, 41% респондентов основной причиной отказа от переезда указали намерение быть рядом с родными и близкими. Такое же количество участников вполне устраивают текущие жизненные и рабочие условия в области — опрошенные жители Урала подчеркивают, что получают вполне достойные предложения по работе в Свердловской области. Это находит отражение и в структуре занятости: 42% специалистов работают в местных компаниях, тогда как на Москву и Петербург удаленно трудятся 29%.

Уровень образования респондентов

При этом карьерные траектории екатеринбургских айтишников варьируются: только 41% трудятся по специальности, полученной в вузе, тогда как остальные пришли в IT с иным образованием. Наиболее распространенными способами освоения профессии среди уральских экспертов стали самостоятельное обучение (61%) и приобретение навыков непосредственно в процессе работы (59%). Каждый третий получил IT-специальность в университете до старта карьеры, а 23% начинали работать параллельно с учебой, онлайн-курсы завершили 21% участников опроса.

«Результаты исследования однозначно свидетельствуют о зрелости екатеринбургского IT-рынка. Мы наблюдаем формирование устойчивой экосистемы, где эксперты могут реализовать амбициозные профессиональные цели без необходимости переезда в столицу. Так, например, в региональном филиале IT-холдинга Т1 в Екатеринбурге работают более 400 сотрудников, а суммарно на Урале — более 600 экспертов. Стабильность и развитие кадрового потенциала открывает новые перспективы для инвестиций в региональную экономику», — рассказала заместитель генерального директораИТ-холдинга Т1 по персоналу Екатерина Колесникова.

Местные возможности для старта в IT

Корпоративные стажировки воспринимаются уральскими специалистами как действенный способ войти в отрасль: 35% опрошенных убеждены, что так можно попасть в IT-компании без диплома о высшем образовании. При этом 34% респондентов признают важность реального опыта, однако полагают, что профильное образование по-прежнему дает существенное преимущество.

Вместе с тем оценка карьерных перспектив в регионе не столь однозначна. Почти половина специалистов (43%) уверены, что местных возможностей для старта в IT хватает. Однако треть опрошенных (32%) видят их ограниченными, а 21% — явно неудовлетворительными. Это демонстрирует потенциал для совершенствования образовательных и карьерных механизмов.

Любопытно, что мнения уральцев о справедливости оценки их профессиональных качеств разделились: треть респондентов (35%) считают, что для достижения признания специалистам из регионов нужно трудиться «вдвое больше», чем столичным коллегам. В то же время 32% уверены, что всех оценивают исключительно по результатам работы и дискриминации нет.