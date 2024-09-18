Исследование: доля семейного обучения в общем образовании незначительна

Количество учеников, которые получают образование при помощи заочных форм обучения, незначительно по отношению к очникам и не превышает процент статистической погрешности. Об этом говорят данныефедерального статистического наблюдения, сообщила пресс-служба министерства просвещения России.

По состоянию на начало 2023–2024 года доля детей с семейным обучением составила порядка 0,2%. Другие формы заочного обучения также продемонстрировали невысокий показатель.

При этом применение образовательных онлайн-ресурсов и дистанционных технологий является в первую очередь вспомогательным инструментом, позволяющем школьникам учиться, развивать таланты, получать качественное образование и новые навыки по всей стране. Технологиями дополняются традиционные формы обучения.

У образовательных организаций есть право предоставлять школьникам возможность обучаться в соответствии с индивидуальным учебным планом. Такой формат пользуется вниманием чаще всего у музыкантов, спортсменов и тех учеников, родители которых часто переезжают из-за профессиональной деятельности.