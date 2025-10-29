Исследование: 35% жителей страны хотят сбросить вес к праздникам

Каждый третий россиянин планирует похудеть к Новому году

Как выяснилось, основными причинами для похудения стали набранные за осень килограммы (38%), желание встретить 2026 год в красивой форме (32%) и стратегическое решение «заранее сбросить вес, чтобы объедаться калорийными блюдами во время праздников» (27%).

Исследование, в котором приняли участие 1,5 тысячи человек по всей стране, показало, что проблемы с лишним весом беспокоят 44% респондентов, а 18% признались в наличии ожирения. При этом только 21% опрошенных доволен своей подкачанной формой, а стройных и худых россиян оказалось всего 6%. Любопытно, что 11% респондентов имеют лишний вес, но не считают это проблемой.

Эксперты отмечают, что сезонные колебания веса и психологическая подготовка к новогодним праздникам становятся важными факторами, влияющими на пищевое поведение россиян в преддверии зимних праздников.