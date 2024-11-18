Испуганные жители Новой Москвы просят защитить их от велокурьеров-мигрантов

Жители нескольких жилых комплексов в Новой Москве, волнующиеся за своих детей, обратились в полицию с коллективной просьбой проверить велокурьеров-мигрантов, сообщает Baza .

Обеспокоенные граждане попросили правоохранителей провести рейды, чтобы проверить местные службы доставки и работающих там курьеров. По словам людей, доставщики в их районах часто врезаются в людей, машины, сбивают детей, а также собираются в шумные компании, распивая спиртное.

Местные жители написали уже два заявления. Однако на первое никто не среагировал, не найдя никаких нарушений. Но при этом правоохранители пообещали «запланировать дополнительные мероприятия по профилактике общественного порядка». Второе коллективное обращение направили начальнику Госавтоинспекции по ТиНАО.

Инициаторы обращения отмечают, что в первую очередь волнуются за безопасность детей. По их словам, велокурьеры стали представлять опасность для малышей и их родителей, ездя по тротуарам.

Ранее в Москве 22-летний курьер за рулем электровелосипеда наехал на женщину-пешехода с коляской. В результате погиб новорожденный.