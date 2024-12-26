Использование средств на мобильных счетах теперь будет жестко контролироваться

В России вводятся новые меры контроля за средствами на мобильных счетах. Управляющий партнер консалтингового бюро «Кваша и Партнеры» Дмитрий Кваша рассказал о поправках к закону «О связи», которые обязывают операторов замораживать средства и отключать связь по запросу судов или правоохранительных органов, сообщает АБН24 .

Эта инициатива направлена на устранение лазеек, позволяющих выводить деньги с мобильных счетов, несмотря на арест банковских аккаунтов. Как отметил Кваша, одна из основных причин таких изменений — борьба с мошенничеством, когда злоумышленники пользуются мобильными счетами как неофициальными электронными кошельками.

Мобилек — это не банковские счета, но они позволяют осуществлять платежи и переводы, что делает их привлекательными для мошенников. Также эти счета использовались людьми с ограничениями от Федеральной налоговой службы или судебных приставов, позволяя обходить запреты на использование банковских услуг.

На фоне этих изменений правоохранительные органы усилили контроль за мобильными операторами, направляя просьбы о блокировке небезопасных возможностей. Однако, по словам эксперта, новые меры могут затронуть права абонентов, поскольку ограничивают свободу общения и доступ к мобильной связи.

«Людям придется искать обходные пути, например, регистрировать номера на других лиц, как это уже происходит с банковскими картами», — добавил эксперт.

Поправки, регулирующие использование мобильных счетов, должны закрыть существующие пробелы в законодательстве, но важно найти баланс между борьбой с преступностью и уважением прав пользователей.