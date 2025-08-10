Исполнительное производство комика Слепакова* закрыли после оплаты задолженности

сегодня в 08:59

Исполнительное производство, которые было открыто в отношении комика и музыканта Семена Слепакова*, закрыли после погашения им задолженности, сообщает ТАСС .

В судебных материалах по делу отмечается, что комик оплатил долг, который был за ним из-за нарушения правил деятельности иноагента.

Ранее Таганский суд столицы признал Слепакова* виновным в правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ, его оштрафовали на 30 тыс. рублей. В срок штраф шоумен не оплатил, поэтому открыли исполнительное производство.

Минюст РФ внес Слепакова* в реестр иноагентов 14 апреля 2023 года. Такое решение было принято за его издевательства над российской армией.

* Включен министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории России.