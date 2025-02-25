Испаряет цели на 80 м: ученые из Китая придумали, чем вооружить боевых роботов

По информации South China Morning Post, китайские ученые предложили «выдать» боевым роботам термобарическое оружие, которое по мощности уступает только ядерному. Цель такого предложения — достичь «всеобъемлющего уничтожения», сообщает РИА Новости .

Ученые отметили, что недавно армия проводила учения на территории городской застройки. Они пришли к выводу, что беспилотники с легким оружием с большим трудом уничтожают врага, который может укрываться в бункерах и зданиях.

Тогда ученые решили предложить более надежный вариант. БПЛА, вооруженные средствами для обнаружения, будут мониторить местность. При этом на земле работать будут роботы с термобарическим оружием.

Разработка поможет «бронированным зверям» уничтожать врага более эффективно. Оружие создает огненный шар, его температура 2,5 тыс. градусов. Оно попросту «испаряет» все цели в районе 80 м.

Ранее журналисты телеканала «Россия 1» рассказали, что китайская нейросеть DeepSeek создана на основе советского кода, который был написан в 1985 году. На самом деле информация оказалась шуткой сатирического паблика «Панорама».