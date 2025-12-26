Искусственный интеллект ускорил обработку 1,3 млн онлайн-услуг в Подмосковье

Искусственный интеллект внедрен в 315 государственных услугах на региональном портале Подмосковья, что позволило ускорить обработку заявлений и повысить качество предоставления сервисов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале Подмосковья доступны 434 государственные услуги для жителей и бизнеса, из которых более 70% оснащены ИИ-помощником. Искусственный интеллект способен распознавать свыше 740 типов документов, включая справку о рождении, счет-фактуру, паспорт транспортного средства и решение суда.

Технология внедрена в электронные услуги 22 региональных министерств, среди которых 73 социальные услуги, 37 услуг в сфере имущественных отношений, 25 — по вопросам экологии и природопользования, а также сервисы в сферах транспорта, архитектуры, энергетики, образования, спорта и инвестиций.

ИИ способен одновременно обрабатывать десятки и сотни заявок, что позволило сократить срок регистрации заявления с 5 до 3 дней, а вынесения решения — с 7 до 5 дней. С 1 июня 2025 года искусственный интеллект проверил более 3,8 млн документов в 1,3 млн заявлениях.

Во время заполнения онлайн-формы система анализирует загружаемые документы и при обнаружении ошибок сразу выдает подсказки для их замены, что позволяет оперативно исправлять недочеты и ускоряет процесс рассмотрения заявлений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.