Искусственный интеллект четыре месяца считает посетителей в домах культуры Подмосковья

В домах культуры Подмосковья уже четыре месяца работает система подсчета посетителей с помощью искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Подмосковье на протяжении четырех месяцев искусственный интеллект через камеры системы «Безопасный регион» подсчитывает количество гостей на мероприятиях в домах культуры. За это время нейросеть обработала более 6 тысяч кадров с 859 мероприятий.

Организаторы заранее вносят информацию о событии в профильную систему. Затем искусственный интеллект фиксирует заполняемость зала с помощью видеонаблюдения. Полученные данные обрабатываются нейросетью, после чего результаты возвращаются в систему для формирования отчета. Такой подход позволяет быстро выявлять мероприятия с разной посещаемостью и корректировать афишу на основе реальной статистики.

В проекте участвуют 116 видеокамер, установленных в 50 домах культуры. Ознакомиться с практиками внедрения искусственного интеллекта в регионе можно на портале «Цифровой регион». Внедрение подобных технологий соответствует целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.