«Искандер-М» ударил по бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области
Расчет «Искандер-М» нанес удар по военной технике ВСУ в приграничном районе РФ
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Российская армия уничтожила военную технику ВСУ в приграничном районе с Курской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Ракетный удар пришелся по месту скопления военной и специальной техники украинских сил в приграничном районе с Курской областью.
Удар был нанесен расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». В результате поражена боевая и специальная техника ВСУ.
Ранее стало известно о частичном контроле украинских формирований над Суджей. ВСУ перебрасывают в Курскую область спецтехнику для создания укреплений. ВС РФ наносят удары по противнику, не допуская занятия им Кореневского района.