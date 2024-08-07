«Искандер-М» ударил по бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области

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Расчет «Искандер-М» нанес удар по военной технике ВСУ в приграничном районе РФ

Российская армия уничтожила военную технику ВСУ в приграничном районе с Курской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Ракетный удар пришелся по месту скопления военной и специальной техники украинских сил в приграничном районе с Курской областью.

Удар был нанесен расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». В результате поражена боевая и специальная техника ВСУ.

Ранее стало известно о частичном контроле украинских формирований над Суджей. ВСУ перебрасывают в Курскую область спецтехнику для создания укреплений. ВС РФ наносят удары по противнику, не допуская занятия им Кореневского района.