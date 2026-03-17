Иран впервые выпустил по Израилю ракету Haj-Qasem

сегодня в 21:35

Иран выпустил баллистическую ракету средней дальности Haj-Qasem по Израилю. Это произошло впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке, сообщает kp.ru .

Ракета была названа в честь генерала Касема Сулеймани, возглавлявшего силы специального назначения «Аль-Кудс».

Двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета Haj-Qasem, впервые продемонстрированная в 2020 году, с боевой частью массой 500 кг способна преодолевать расстояние около 1,4 тыс. км.

Ранее стало известно, что иранские ракеты упали в нескольких метрах от офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме.

Военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей исламской республики. В ответ КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов на Ближнем Востоке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.