iPhone пережил падение из самолета с высоты 800 м и снял видео
Фото - © скриншот/Газета.ru
Немецкий пилот-любитель Эшли Прэндж в полете выронила iPhone 16 Pro, когда снимала видео из кабины самолета на высоте 2600 футов (около 800 м), сообщает Газета.ru.
Смартфон выпал, когда пилот снимала видео над Рейнской долиной. Как рассказала Прэндж, iPhone выскользнул из рук на скорости около 110 узлов (в районе 200 км/ч). Он упал с высоты более 800 м.
Девушка предположила, что телефон безвозвратно утерян, но все же активировала функцию по находке аппарата и выявила его последнюю геолокацию. Смартфон оказался в лесу неподалеку от дома ее родственников. Так как в его в чехле были водительские права и банковская карта, то владелица решила пойти на поиски.
Через несколько часов она обнаружила смартфон в рабочем состоянии. Как отметила Прэндж, сохранность iPhone обеспечили прочность конструкции, а также защитный чехол-кошелек Bellroy.
Это не единичный случай такого рода со смартфонами. Так, в 2024 году iPhone смог уцелеть и продолжил работать после падения с самолета, когда на борту оторвало дверь. ЧП произошло на высоте 4877 м.
На найденном телефоне было и сняло в полете видео. После падения смартфон много раз перевернулся, поэтому кадры с небом быстро сменяют кадры с землей, а в конце телефон падает в зеленый лес.