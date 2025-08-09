iPhone пережил падение из самолета с высоты 800 м и снял видео

Немецкий пилот-любитель Эшли Прэндж в полете выронила iPhone 16 Pro, когда снимала видео из кабины самолета на высоте 2600 футов (около 800 м), сообщает Газета.ru .

Смартфон выпал, когда пилот снимала видео над Рейнской долиной. Как рассказала Прэндж, iPhone выскользнул из рук на скорости около 110 узлов (в районе 200 км/ч). Он упал с высоты более 800 м.

Девушка предположила, что телефон безвозвратно утерян, но все же активировала функцию по находке аппарата и выявила его последнюю геолокацию. Смартфон оказался в лесу неподалеку от дома ее родственников. Так как в его в чехле были водительские права и банковская карта, то владелица решила пойти на поиски.

Через несколько часов она обнаружила смартфон в рабочем состоянии. Как отметила Прэндж, сохранность iPhone обеспечили прочность конструкции, а также защитный чехол-кошелек Bellroy.

Это не единичный случай такого рода со смартфонами. Так, в 2024 году iPhone смог уцелеть и продолжил работать после падения с самолета, когда на борту оторвало дверь. ЧП произошло на высоте 4877 м.

На найденном телефоне было и сняло в полете видео. После падения смартфон много раз перевернулся, поэтому кадры с небом быстро сменяют кадры с землей, а в конце телефон падает в зеленый лес.