iPhone 17, самолет и тур в Азию: россияне рассказали, о чем мечтали к Новому году

Россияне ответили на вопрос, что Дед Мороз может им принести в посылке без ограничений по бюджету. Больше всего они мечтают о новой электронике: игровых компьютерах, мониторах, смартфонах (включая iPhone 17 Pro Max), наушниках и планшетах, сообщили РИАМО в пресс-службе логистического оператора СДЭК.

На втором месте по популярности респонденты назвали средства передвижения: от машин и мотоциклов до самолета. В списке желаний еще есть и путешествия (например, тур в Азию), дорогие аксессуары (в частности, швейцарские часы Rolex) и ключи от квартиры. Некоторые опрошенные оказались практичными и попросили технику: холодильник, робот-пылесос, сварочный аппарат для оптоволокна, аэрогриль и измельчитель веток для сада.

Также россияне рассказали, что сами хотели бы подарить и пожелать Деду Морозу. Больше всего зимнему волшебнику желали волшебнику здоровья, счастья и больше свободного времени. Среди подарков были теплые вещи (унты, шарф, варежки и шапка). Многие предлагали практичные подарки: турбосани или северных оленей. Среди необычных идей респондентов — абонемент в спа-салон, домашние куриные яйца, расческа для бороды, торт и «вера в чудеса».

Также сервис узнал, что жители страны отправляли в посылках накануне Нового года. 81% посылок был связан с подготовкой к праздникам — подарки родным и друзьям. Почти все респонденты (93,5%) сказали, что предпочитают забирать заказы в пунктах выдачи, это самый удобный способ в предновогодний период. Еще 6,5% выбирают доставку курьером до двери.

Возглавляют топ праздничных посылок — продукты питания (19,8%), затем идут одежда и обувь (16,2%) и бытовая техника с электроникой (13,5%). Почти одинаковой популярностью перед праздниками пользовались товары для дома (10,8%), документы и корреспонденция (9%), игрушки и детские товары (9%).

