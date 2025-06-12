iPhone 17 Pro показал хорошие результаты тестирования производительности

В iPhone 17 Pro и 17 Pro Max будет установлен процессор A19 Pro. Он уже показал впечатляющие результаты в бенчмарке Geekbench 6, сообщает Газета.ru со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station.

Процессор набрал 4 тыс. баллов в одноядерном режиме, а также более 10 тыс. баллов — в многоядерном. При этих же режимах установленный в iPhone 16 Pro Max процессор A18 Pro продемонстрировал 3 490 баллов и 8 606 баллов соответственно.

Результаты тестирования говорят о том, что A19 Pro продвинулся на шаг вперед, благодаря чему производительность усилится на 15-17%. Презентация всей линейки iPhone 17 запланирована на сентябрь.

По предварительным данным, у всех четырех моделей смартфона будет дисплеи с повышенной частотой обновления. Однако у базовой версии не будет поддержки переменной частоты обновления.

Ранее стало известно, что цены на подешевевший iPhone в России могут рухнуть еще больше. Это зависит от скачков курса доллара.