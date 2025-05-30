Цены на подешевевший iPhone в России могут рухнуть еще больше

Стоимость почти вдвое подешевевшего iPhone 16 в России может еще упасть, это зависит от скачков курса доллара, сообщает SHOT .

Как рассказали селлеры, на сегодняшний день смартфон выгоднее всего покупать в офлайне: новый iPhone 16е на 128 Gb стоит 42-44 тыс. рублей, iPhone 16 Pro Max на 256 Gb — около 95 тыс. рублей.

В онлайне приобрести iPhone будет дороже: модель 16е там стоит в среднем 55 тыс. рублей, Pro Max — примерно 110 тыс. рублей.

Продавцы отмечают, что стоимость iPhone в стране будет варьироваться и дальше, так как она зависит от курса валют. Но сильного спроса на эти гаджеты не наблюдается.

Ранее Apple приняла решение о смене названия линейки своих операционных систем, теперь они будут с маркировкой по году выпуска.