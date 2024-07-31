Инженер-авиаконструктор из Москвы стал лотерейным мультимиллионером

Крупнейший распространитель гослотереи в России «Столото» сообщил, что инженер-авиаконструктор 3 июля выиграл почти 170 млн рублей, за вычетом налогов он получит на счет более 144 млн рублей, пишет РИА Новости .

«В соответствии с законодательством победители с крупными выигрышами получают призовую сумму за вычетом налога в течение 180 дней с момента оформления, что позволяет избежать импульсивных трат. Выигрыш москвича — 169 966 702 рубля, налог составит: 25 395 005 рублей. На расчетный счет Сергей получит 144 571 697 рублей в установленные законодательством сроки», — рассказали в «Столото».

Для того чтобы забрать суперприз «Спортлото „4 из 20“», участникам нужно было угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Комбинация из чисел 13, 4, 5, 8 и 5, 14, 17, 7 стала счастливой для жителя столицы России.

Обладатель суперприза решил воспользоваться законным правом на анонимность. Известно только, что его зовут Сергей С., а куда он планирует потратить деньги, не уточняется.