Инвестпроекты Подмосковья могут участвовать в конкурсе «Регионы — устойчивое развитие»

Общество

Оргкомитет конкурса «Регионы — устойчивое развитие» объявляет о начале осеннего отбора инвестиционных проектов на рассмотрение. Цель — обеспечение льготного финансирования инвестиционных проектов с господдержкой/госучастием. Об этом сообщает организаторы конкурса.

Благодаря совместной работе институтов развития, коммерческих банков и оргкомитета конкурса «Регионы — устойчивое развитие» на протяжении последних 13 лет создана система по массовому созданию новых производств, реконструкции действующих производств, а также их локализации на территории РФ. Эта программа нацелена на микро-малый, средний и крупный бизнес. Реализация бизнес-инициатив, бизнес-идей и инвестиционных проектов будет проводиться за счет кредитных средств по льготной программе кредитования и с учетом средств господдержки, принятых правительством РФ.

По программе ежегодно предусмотрено льготное финансирование проектов с использованием специального банковского продукта со сниженными входными требованиями и с учетом программ федеральной поддержки на территории Московской области на сумму до 10 млрд рублей в год.

Льготное финансирование осуществляется ведущими банками России: ПАО «Банк-ВТБ», ПО «Совкомбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ПСБ», АО «Дом.РФ» с привлечением средств федерального бюджета (программ государственной поддержки).

Финансовые средства могут быть использованы на новое строительство, реконструкцию, модернизацию, перепрофилирование, локализацию по таким направлениям как агро-промышленный комплекс, промышленные предприятия, предприятия отрасли ЖКХ / ВКХ, ; социальные объекты, туристическая отрасль, логистическая направленность и другие.

Требования к инициаторам проектов и инвестиционным проектам для их реализации по специальным условиям льготного кредитования с учетом программ государственной поддержки.

Программа «Регионы — устойчивое развитие» — это специальный банковский продукт со сниженными входными показателями к инициатору проекта, а также к получению средств государственной поддержки, предоставляемой на федеральном уровне, что влияет на ставку кредитования. В рамках данного продукта снижены входные параметры / требования к инициаторам проектов.

Категории проектов:

  • Новое строительство, организация производства;
  • Реконструкция
  • Модернизация
  • Перепрофилирование
  • Локализация
  • Покупка бизнеса / объектов
  • Импортозамещение

Направления проектов:

  • Проекты для предприятий отрасли АПК
  • Проекты для промышленных предприятий
  • Проекты по дорожному строительству
  • Приобретение торговых судов
  • Производство пищевых продуктов
  • Производство безалкогольных напитков
  • Производство текстильных изделий
  • Полиграфическая деятельность
  • Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели
  • Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
  • Производство резиновых и пластмассовых изделий
  • Производство готовых металлических изделий, кроме оборудования
  • Производство мебели
  • Производство медицинских инструментов и оборудования
  • Ремонт и монтаж машин и оборудования
  • Транспортировка и хранение
  • Деятельность гостиниц и ресторанов
  • Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа
  • Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
  • Профессиональная научная деятельность
  • Деятельность в  области здравоохранения
  • Деятельность ветеринарная
  • Сервисные центры
  • Мини-отели
  • Гостиничные комплексы
  • Автомобильные, морские и  речные перевозчики
  • Проекты по цифровой трансформации, на основе российских решений в сфере IT
  • Факторинг
  • Разработка программного обеспечения
  • прочие

Участники проектов (инициатор проектов):

  • ООО, АО, ИП, КФХ


Требования к Инициаторам проектам:

  • Доля собственных средств: не менее 20% от суммы (бюджета проекта)
  • Доля обеспеченности проекта залогом: не менее 35% от суммы кредита
  • Срок кредитования проектов:  3 — 15 лет
  • Финансовые каникулы (долг): на период строительства и монтажа оборудования (до 2 лет)
  • Финансовые каникулы (проценты): до 9 месяцев
  • Предприятия (МСП, крупный бизнес, системообразующие).


Требования к проектам:

  • Бюджет проекта: от 20 млн. рублей;

Условия по стоимости кредитных средств:

  • Стоимость кредитных средств для предприятий определяется исходя из государственной поддержки, в зависимости от направленности проекта, кодов деятельности предприятия, страны реализации  (от 12-16,5% / годовых) (данные на 05.08.2024 года).


Базовый банковский продукт по программе:

  • Проектное финансирование (СМР, оборудование / техника, пополнение оборотных средств)
  • Контрактное финансирование
  • Банковские гарантии.