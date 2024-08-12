сегодня в 18:45

Инвестпроекты Подмосковья могут участвовать в конкурсе «Регионы — устойчивое развитие»

Оргкомитет конкурса «Регионы — устойчивое развитие» объявляет о начале осеннего отбора инвестиционных проектов на рассмотрение. Цель — обеспечение льготного финансирования инвестиционных проектов с господдержкой/госучастием. Об этом сообщает организаторы конкурса.

Благодаря совместной работе институтов развития, коммерческих банков и оргкомитета конкурса «Регионы — устойчивое развитие» на протяжении последних 13 лет создана система по массовому созданию новых производств, реконструкции действующих производств, а также их локализации на территории РФ. Эта программа нацелена на микро-малый, средний и крупный бизнес. Реализация бизнес-инициатив, бизнес-идей и инвестиционных проектов будет проводиться за счет кредитных средств по льготной программе кредитования и с учетом средств господдержки, принятых правительством РФ.

По программе ежегодно предусмотрено льготное финансирование проектов с использованием специального банковского продукта со сниженными входными требованиями и с учетом программ федеральной поддержки на территории Московской области на сумму до 10 млрд рублей в год.

Льготное финансирование осуществляется ведущими банками России: ПАО «Банк-ВТБ», ПО «Совкомбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ПСБ», АО «Дом.РФ» с привлечением средств федерального бюджета (программ государственной поддержки).

Финансовые средства могут быть использованы на новое строительство, реконструкцию, модернизацию, перепрофилирование, локализацию по таким направлениям как агро-промышленный комплекс, промышленные предприятия, предприятия отрасли ЖКХ / ВКХ, ; социальные объекты, туристическая отрасль, логистическая направленность и другие.

Требования к инициаторам проектов и инвестиционным проектам для их реализации по специальным условиям льготного кредитования с учетом программ государственной поддержки.

Программа «Регионы — устойчивое развитие» — это специальный банковский продукт со сниженными входными показателями к инициатору проекта, а также к получению средств государственной поддержки, предоставляемой на федеральном уровне, что влияет на ставку кредитования. В рамках данного продукта снижены входные параметры / требования к инициаторам проектов.

Категории проектов:

Новое строительство, организация производства;

Реконструкция

Модернизация

Перепрофилирование

Локализация

Покупка бизнеса / объектов

Импортозамещение

Направления проектов:

Проекты для предприятий отрасли АПК

Проекты для промышленных предприятий

Проекты по дорожному строительству

Приобретение торговых судов

Производство пищевых продуктов

Производство безалкогольных напитков

Производство текстильных изделий

Полиграфическая деятельность

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Производство готовых металлических изделий, кроме оборудования

Производство мебели

Производство медицинских инструментов и оборудования

Ремонт и монтаж машин и оборудования

Транспортировка и хранение

Деятельность гостиниц и ресторанов

Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

Профессиональная научная деятельность

Деятельность в области здравоохранения

Деятельность ветеринарная

Сервисные центры

Мини-отели

Гостиничные комплексы

Автомобильные, морские и речные перевозчики

Проекты по цифровой трансформации, на основе российских решений в сфере IT

Факторинг

Разработка программного обеспечения

прочие

Участники проектов (инициатор проектов):

ООО, АО, ИП, КФХ



Требования к Инициаторам проектам:

Доля собственных средств: не менее 20% от суммы (бюджета проекта)

Доля обеспеченности проекта залогом: не менее 35% от суммы кредита

Срок кредитования проектов: 3 — 15 лет

Финансовые каникулы (долг): на период строительства и монтажа оборудования (до 2 лет)

Финансовые каникулы (проценты): до 9 месяцев

Предприятия (МСП, крупный бизнес, системообразующие).



Требования к проектам:

Бюджет проекта: от 20 млн. рублей;

Условия по стоимости кредитных средств:

Стоимость кредитных средств для предприятий определяется исходя из государственной поддержки, в зависимости от направленности проекта, кодов деятельности предприятия, страны реализации (от 12-16,5% / годовых) (данные на 05.08.2024 года).



Базовый банковский продукт по программе: