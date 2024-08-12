Инвестпроекты Подмосковья могут участвовать в конкурсе «Регионы — устойчивое развитие»
Оргкомитет конкурса «Регионы — устойчивое развитие» объявляет о начале осеннего отбора инвестиционных проектов на рассмотрение. Цель — обеспечение льготного финансирования инвестиционных проектов с господдержкой/госучастием. Об этом сообщает организаторы конкурса.
Благодаря совместной работе институтов развития, коммерческих банков и оргкомитета конкурса «Регионы — устойчивое развитие» на протяжении последних 13 лет создана система по массовому созданию новых производств, реконструкции действующих производств, а также их локализации на территории РФ. Эта программа нацелена на микро-малый, средний и крупный бизнес. Реализация бизнес-инициатив, бизнес-идей и инвестиционных проектов будет проводиться за счет кредитных средств по льготной программе кредитования и с учетом средств господдержки, принятых правительством РФ.
По программе ежегодно предусмотрено льготное финансирование проектов с использованием специального банковского продукта со сниженными входными требованиями и с учетом программ федеральной поддержки на территории Московской области на сумму до 10 млрд рублей в год.
Льготное финансирование осуществляется ведущими банками России: ПАО «Банк-ВТБ», ПО «Совкомбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ПСБ», АО «Дом.РФ» с привлечением средств федерального бюджета (программ государственной поддержки).
Финансовые средства могут быть использованы на новое строительство, реконструкцию, модернизацию, перепрофилирование, локализацию по таким направлениям как агро-промышленный комплекс, промышленные предприятия, предприятия отрасли ЖКХ / ВКХ, ; социальные объекты, туристическая отрасль, логистическая направленность и другие.
Требования к инициаторам проектов и инвестиционным проектам для их реализации по специальным условиям льготного кредитования с учетом программ государственной поддержки.
Программа «Регионы — устойчивое развитие» — это специальный банковский продукт со сниженными входными показателями к инициатору проекта, а также к получению средств государственной поддержки, предоставляемой на федеральном уровне, что влияет на ставку кредитования. В рамках данного продукта снижены входные параметры / требования к инициаторам проектов.
Категории проектов:
- Новое строительство, организация производства;
- Реконструкция
- Модернизация
- Перепрофилирование
- Локализация
- Покупка бизнеса / объектов
- Импортозамещение
Направления проектов:
- Проекты для предприятий отрасли АПК
- Проекты для промышленных предприятий
- Проекты по дорожному строительству
- Приобретение торговых судов
- Производство пищевых продуктов
- Производство безалкогольных напитков
- Производство текстильных изделий
- Полиграфическая деятельность
- Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели
- Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
- Производство резиновых и пластмассовых изделий
- Производство готовых металлических изделий, кроме оборудования
- Производство мебели
- Производство медицинских инструментов и оборудования
- Ремонт и монтаж машин и оборудования
- Транспортировка и хранение
- Деятельность гостиниц и ресторанов
- Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
- Профессиональная научная деятельность
- Деятельность в области здравоохранения
- Деятельность ветеринарная
- Сервисные центры
- Мини-отели
- Гостиничные комплексы
- Автомобильные, морские и речные перевозчики
- Проекты по цифровой трансформации, на основе российских решений в сфере IT
- Факторинг
- Разработка программного обеспечения
- прочие
Участники проектов (инициатор проектов):
- ООО, АО, ИП, КФХ
Требования к Инициаторам проектам:
- Доля собственных средств: не менее 20% от суммы (бюджета проекта)
- Доля обеспеченности проекта залогом: не менее 35% от суммы кредита
- Срок кредитования проектов: 3 — 15 лет
- Финансовые каникулы (долг): на период строительства и монтажа оборудования (до 2 лет)
- Финансовые каникулы (проценты): до 9 месяцев
- Предприятия (МСП, крупный бизнес, системообразующие).
Требования к проектам:
- Бюджет проекта: от 20 млн. рублей;
Условия по стоимости кредитных средств:
- Стоимость кредитных средств для предприятий определяется исходя из государственной поддержки, в зависимости от направленности проекта, кодов деятельности предприятия, страны реализации (от 12-16,5% / годовых) (данные на 05.08.2024 года).
Базовый банковский продукт по программе:
- Проектное финансирование (СМР, оборудование / техника, пополнение оборотных средств)
- Контрактное финансирование
- Банковские гарантии.