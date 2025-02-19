Инвесторам Москвы представили объекты для развития среднего и крупного бизнеса

Столица представила предпринимателям свыше 175 тыс. кв. м коммерческой недвижимости в ходе роуд-шоу «Инвестируй в Москву: большие возможности для большого бизнеса». Организатором выступил столичный Департамент по конкурентной политике.

Площадь нежилых помещений варьируется от 275,5 до 683,6 кв. м, зданий — от 1351 до 8653 кв. м, земельных участков — от 6306 до 57071 кв. м. Ознакомиться со всеми предложениями можно на столичном Инвестиционном портале.

«Сегодня состоялось первое в этом году роуд-шоу для среднего и крупного бизнеса. Участникам были представлены как отдельно стоящие здания в центре города, так и земельные участки под реализацию масштабных инвестиционных проектов. В число презентованных лотов вошли 16 объектов общей площадью более 175 тыс. кв. м», — прокомментировал заместитель руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Александр Зинин.

Начальник управления территориального планирования и развития департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Константин Ходякин заявил о возможности принять участие в аукционах на право заключения договора о реализации масштабных инвестиционных проектов.

«В минувшем году город усовершенствовал механизм реализации Масштабных инвестиционных проектов в промышленном секторе и теперь проводит торги на право заключить соответствующее соглашение. Преимущество нового подхода заключается в том, что город уже проработал проект использования земли — победитель аукциона может сразу приступить к проектированию и строительству завода на основе документов от города. Также эта мера позволяет расширить круг потенциальных инвесторов в секторе промышленности. По первому соглашению о реализации МаИП, заключенному в результате торгов, город уже предоставил инвестору земельный участок площадью 0,86 га в аренду на пять лет по льготной ставке 1 рубль в год», — объяснил он.

Такие мероприятия департамент города Москвы по конкурентной политики проводит каждый месяц. Бизнес активно в них участвует, потому что на роуд-шоу у участников есть возможность задать интересующие их вопросы по объектам, которые предлагает город.

«Мероприятие оказалось максимально полезным: у нас была возможность не просто ознакомиться с объектами, но и задать вопросы по ним непосредственно организаторам торгов, спикерам. Каждый объект по-своему интересен. Мы, в частности, рассматриваем масштабный инвестиционный проект в рамках получения крупных земельных участков для строительства больших парков формата „Лайт индастриал“, — добавил партнер ХСА Артем Петрухин.