Инцела Поднебесного заключили под стражу на 2 месяца в Санкт-Петербурге

Пресс-служба судов: Поднебесного заключили под стражу в Петербурге до 18 октября

Блогера-инцела Алексея Поднебесного заключили под стражу по решению Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба судов Северной столицы.

Поднебесного обвиняют в совершении преступлений по части 1 статьи 134 и части 1 статьи 135 УК РФ — половое сношение и совершение развратных действий без насилия с лицом, не достигшим возраста 16 лет. Потерпевшая в деле — девушка 2008 года рождения. Процесс проводили без камер, в закрытом режиме.

Следователям известно, что 2 августа Поднебесный в петербургском баре Fish Fabrique осуществил развратные действия против потерпевшей. Уже 3 августа у них произошел половой акт.

20 августа блогеру предъявили обвинения. Он признал свою вину.

Поднебесного поместили под стражу до 18 октября 2024 года. Потерпевший вместе с юристом запрашивал домашний арест, однако это требование суд не удовлетворил.

Ранее Поднебесный приехал с визитом в Санкт-Петербург и попросил фанатов провести ему экскурсию по городу. На просьбу откликнулась 15-летняя школьница, с которой у блогера и произошла половая связь.