Интервью миллиардера Илона Маска с претендентом на пост президента США Дональдом Трампом за считанные часы набрало 1 млрд просмотров. Трамп устанавливает новые рекорды, и это свидетельствует о том, что американцы ожидают его триумфа в президентской гонке, сообщает «Царьград» .

В своем аккаунте в Х (бывш. Twitter) Маск поделился, что интервью с Трампом и его последующие обсуждения в этой соцсети привлекли около 1 млрд пользователей, устанавливая новые рекорды для кандидата в президенты США.

Маск ранее общался с Трампом в формате интервью на платформе Spaces в X. В июле он также выразил свою поддержку кандидату в президенты в его предвыборной кампании.

В ходе беседы Трамп отметил, что Украине не хватает военнослужащих для ведения дальнейших боевых действий против России. Он также акцентировал внимание на силе русской армии, вспомнив об исторических триумфах Советского Союза над нацистской Германией и Российской империи над Первой Французской империей.

Также республиканец «прошелся» и по своему преемнику, нынешнему президенту США Джо Байдену. Трамп охарактеризовал его как человека, находящегося в «состоянии овоща», указав, что видел видео с президентом на пляже, где тот, по его словам, «еле передвигался».

В этом же интервью Трамп выразил мнение, что причиной начала боевых действий на территории Украины стала политика Джозефа Байдена.