Интерес россиян к подработке вырос за год почти вдвое

Платформа продолжает расширять географию присутствия и доступна уже в 20 городах России, причем сервис запускается не только в «миллионниках», но и в менее крупных городах.

Аналитики Авито Подработки изучили динамику спроса и предложения на подработку за январь–август 2025 года. Выяснилось, что в целом по России интерес исполнителей к подработке вырос на 66% по сравнению с таким же периодом прошлого года, а количество предложений увеличилось на 35% год к году. В среднем исполнителям предлагают 58 223 руб/мес.

Чаще всего на подработку требуются курьеры (количество предложений увеличилось на 39% год к году) и водители такси (+46%), а также водители-экспедиторы (+132%). У исполнителей популярностью пользуются варианты подработки комплектовщиками, упаковщиками, курьерами.

«Мы поддерживаем инициативы крупных компаний, которые предлагают технологичные и прозрачные решения, упрощающие жизнь нашим гражданам. Цифровизация сферы занятости решает сразу несколько важнейших задач. Во-первых, это удобство и безопасность для жителей: подобные платформы обеспечивают честные и прозрачные взаимоотношения между компаниями и временными специалистами, минимизирует риски невыплат. Во-вторых, это расширение возможностей для социально уязвимых групп: мам в декрете, людей с ограниченными возможностями здоровья, студентов — для которых гибкий график и удаленный формат часто являются возможностью получить дополнительный доход. Для региона это означает не только рост экономической активности, но и создание современной, гибкой и социально ориентированной модели занятости», — сказал заместитель министра цифрового развития Ярославской области Денис Кот.

Тем временем, сервис «Авито Подработка» расширяет свою географию. Он доступен уже в 20 городах России, включая крупные (Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и др.), а также небольшие города (Гусь-Хрустальный, Арзамас, Набережные Челны). В ЦФО платформой временной занятости теперь могут пользоваться также жители Ярославля и Иваново. Интересно, что за 8 месяцев этого года интерес исполнителей к подработке в Ярославской области вырос на 40%, в Ивановской области — на 43% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Увеличение числа предложений подработки в этих регионах составило 43% и 29% соответственно.

«Гибкие форматы занятости становятся все популярнее, и это закономерно. Для 73% жителей ЦФО подработка — это прежде всего способ наращивать совокупный ежемесячный доход, для 26% — возможность накопить на крупные покупки, а 21% рассматривают ее как шанс получить новые навыки. Платформы временной занятости отвечают этим запросам: они помогают бизнесу оперативно решать задачи, а исполнителям — находить дополнительные источники заработка, совмещая подработку с основной деятельностью», — отмечает Сергей Яськин, директор Авито Подработки.

Сервис «Авито Подработка» интегрирован с мобильным приложением «Авито», обновленным до последней версии. Предложения можно найти через мини-меню под поисковой строкой на главной странице, а также в разделе «Подработка» в выпадающем меню фильтров. Исполнители могут выбрать смену продолжительностью 4-12 часов в удобное для себя время и в наиболее комфортной локации, пройти идентификацию, ознакомиться с правилами заказчика, выполнить задание и получить оплату в течение 1–2 дней. На платформе в ЦФО представлены смены от различных бизнес-заказчиков, наиболее популярные связаны с выкладкой продукции и погрузкой-разгрузкой товаров.