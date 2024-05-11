Интенсивность магнитной бури на Земле продолжает снижаться

сегодня в 13:30

«Интенсивность магнитной бури вновь немного снизилась», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик добавил, что после 12:41 по Москве показатели соответствуют магнитной буре сильного уровня, класса G3.

Прошедшей ночью магнитная буря на Земле достигла экстремального уровня мощности G5. Такой уровень может стать причиной повреждения трансформаторов или разрушения энергосистем. Последний раз экстремально сильная магнитная буря наблюдалась на Земле в сентябре 2005 года.