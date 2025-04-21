Инспекторы Гостехнадзора Подмосковья выявили три поддельных удостоверения

Сотрудники управления гостехнадзора Минэкологии Московской области выявили три фальсифицированных удостоверения тракториста-машиниста в Мытищах, Зарайске и Одинцовском округе. Материалы направлены в правоохранительные органы для принятия решений, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в течение предыдущей недели инспекторы гостехнадзора зарегистрировали 560 единиц самоходных машин и других видов техники (неделей ранее зарегистрировано 528 единиц), а также 3 аттракциона. Проведено 1 511 технических осмотров самоходных машин и других видов техники, принято 394 экзамена на право управления самоходными машинами.

Ранее сообщалось, что инспекторы гостехнадзора объявили предостережение о недопустимости нарушений предприятию ЗАО «Шестаково» в Волоколамском округе, основным видом деятельности которого является животноводство. Было установлено, что в информационной системе «Гостехнадзор-Эксперт» отсутствует информация о прохождении технического осмотра самоходных машин общества, находящихся на государственном учете и эксплуатируемых более двадцати лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.