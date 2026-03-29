Иностранца выдворили из России за пропаганду ЛГБТ* в соцсетях

Суд принял решение о депортации иностранного гражданина из России в связи с размещением в соцсети TikTok материалов, которые были квалифицированы как пропаганда ЛГБТ*, об этом сообщает «Осторожно, новости» .

В начале марта суд в Перми рассмотрел дело 35-летнего уроженца Узбекистана Константина Т., привлеченного к ответственности по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (часть 7 статьи 6.21 КоАП РФ).

По данным следствия, 24 февраля 2022 года он разместил в интернете видеозапись, содержащую, согласно версии правоохранительных органов, информацию, направленную на формирование одобрения к нетрадиционным отношениям. Конкретное содержание ролика в материалах не раскрывается. Сам Константин в ходе процесса подтвердил, что публиковал видео соответствующей тематики. Суд установил его вину и назначил наказание в виде пятидневного административного ареста с последующим выдворением из страны. После этого он был помещен в центр временного содержания для иностранцев.

Через две недели осужденный попытался обжаловать это решение. В своей апелляции он указывал, что спорное видео было опубликовано более четырех лет назад. Также он отметил, что проживает в России свыше десяти лет, а в Узбекистане воспитывался в детском доме. В настоящее время он официально зарегистрирован у родственников, оказывает им помощь в быту, включая уход за человеком с инвалидностью. Кроме того, он пояснил, что телефон, с которого был доступ к аккаунту, поврежден, а данные для авторизации потеряны, поэтому удалить контент он не имеет технической возможности. Эти аргументы суд не принял во внимание, и первоначальное постановление о депортации осталось без изменения.

В новом судебном документе был конкретизирован срок его пребывания в центре временного содержания — до начала июня текущего года (90 дней).

*Международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистским.

