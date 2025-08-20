Иностранные хакеры все чаще обкатывают на российских компаниях новые методы атак

В России с 2022 года увеличилось число хакерских атак на отечественные компании, среди которых как частные, так и государственные, сказал бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий в беседе с «Постньюс» .

«Заказчики атак внимательно анализируют их последствия, а также адаптируют российские тактики защиты под себя. Помимо этого, некоторые из них преследуют цели сорвать госзаказы, раскрыть направленные против них и их союзников планы, и даже дестабилизовать ситуацию в стране и повлиять на моральное состояние граждан», — заявил он.

Одной из наиболее непредсказуемых и эффективных тактик служит атака через подрядчиков, когда злоумышленники взламывают организацию не напрямую, а проникают в ее инфраструктуру через партнерские компании, предоставляющие сервисы или свой софт.