Иноагент и экстремист Стомахин* получил 50 тыс рублей штрафа

Стомахина* признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 19.34 КоАП России («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).

В реестр Минюста Стомахин* попал 20 июня. Он распространял фейки о принимаемых органами власти России решениях и политике. Помимо этого, он выступал против СВО, сотрудничал с иностранными агентами, распространял их материалы.

В конце марта, по данным РИА Новости, Стомахина* заочно признали виновным в распространении фейков про российскую армию. Также его приговорили к 10 годам тюрьмы.

*Борис Стомахин внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов, а также внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.