Инна Федотова назначена исполняющей обязанности главы Химок

Елена Землякова покинула пост главы городского округа Химки 11 января 2026 года в связи с переходом на новое место работы, временно исполняющей обязанности назначена Инна Федотова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Елена Землякова возглавила Химки в феврале 2025 года по решению совета депутатов. За время ее руководства при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в округе реализовали ряд крупных проектов, включая начало строительства тренировочной базы ЦСКА на озере Круглое и распределительного центра крупной компании.

В 2025 году парк «Дубки» увеличили на 1,2 гектара, в парке «Подрезково» открыли скейт-парк, а в парке Толстого — набережную и экотропу. В городе появились новые детские и смотровые площадки, сцена и парк аттракционов. В Луневской и Кутузовской школах начался капитальный ремонт, открылись школа №8 имени В.И. Матвеева, корпус 23-й гимназии и Дом детского творчества «Созвездие».

После капитального ремонта осенью возобновил работу Химкинский роддом, который в первый день посетил губернатор Андрей Воробьев. В сфере благоустройства отремонтировали 10 дорог, обустроили 22 народные тропы, установили 18 детских площадок и провели ямочный ремонт дворов.

В жилищно-коммунальном хозяйстве обновили более 20 км теплосетей и модернизировали 33 центральных тепловых пункта, а также запустили программу модернизации водоснабжения. В транспортной сфере синхронизировали системы Москвы и области, 17 маршрутов передали ГУП «Мосгортранс».

В Год защитника Отечества в Химках продолжили сбор и отправку гуманитарной помощи в зону СВО, организовали встречи с семьями участников спецоперации, а дети героев посетили парки, театры и Елку Главы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.